Nov padec rampe na trajektu Jadrolinije? "Takoj smo ga poslali v ladjedelnico."

Po navedbah Slobodne Dalmacije naj bi se incident zgodil v soboto, potem ko naj bi posadki s pomočjo avtodvigala uspelo dvigniti rampo.

V Jadroliniji odgovarjajo, da podatek ne drži in da je posadka, preden so trajekt preusmerili v ladjedelnico, med vzdrževanjem proge Brestova–Porozina opazila puščanje olja na enem cilindru, ki je povezan s hidravliko, ki krmili ladijske rampe.

Trajekt so v pregled poslali "iz varnostnih razlogov," so še dodali pri Jadroliniji, linijo pa je že v soboto zvečer prevzel trajekt Supetar. Poudarili so še, da so vse potnike izkrcali po običajnem protokolu ter da je promet potekal nemoteno in po načrtu plovbe. "Jadrolinija se je odločila za pregled trajekta Bol zaradi zagotavljanja maksimalnih varnostnih standardov in pravočasnega nadzora vseh ladijskih sistemov," so še navedli.

Trajektne rampe so v zadnjih šestih mesecih pri Jadroliniji že večkrat povzročale težave, najhujša nesreča se je zgodila letos avgusta, ko so pod padlo rampo trajekta Lastovo v Malem Lošinju umrli trije mornarji.