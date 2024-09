Na trajektu Mljet, ki je v soboto zvečer plul iz Splita proti Supetru na Braču, je pred prihodom v pristanišče v morje padla vstopna rampa, poročajo hrvaški mediji. Poškodovanih na srečo ni bilo, vse potnike in avtomobile so uspeli evakuirati.

"Trajekt je iz Splita priplul okoli 21.55. Sedeli smo na pomolu in slišali glasen trk, nato pa zagledali val. Šli smo v pristanišče in videli, da je vstopna rampa spuščena že približno 100 metrov od obale," je portalu Index.hr povedala bralka.

V Jadroliniji so za Index potrdili incident. "Zaradi tehnične težave z rampo je ladja Mljet izkrcala vsa vozila in potnike prek druge rampe v pristanišču Supetar, nihče ni bil poškodovan. Tehnično težavo odpravljamo. Linijo bo prevzel trajekt Hrvat," so pojasnili.

Trajekt Mljet je bil zgrajen leta 2014 v Uljaniku v Pulju. Gre za eno od štirih enakih ladij, zgrajenih za Jadrolinijo, poleg trajektov za Kornate, Brač in Krk, sprejme pa lahko 616 potnikov in 145 osebnih vozil, piše na spletni strani Jadrolinije.

Težave z rampo je imel tudi nadomestni trajekt

Tehnične težave z rampo imel tudi trajekt Hrvat, ki ga je Jadrolinija pred desetimi dnevi poslala v Supetar. Po prihodu iz Supetra v Split namreč ni mogel spustiti klančine.

"Obveščamo vas, da se je posadka trajekta Hrvat, skladno z najnovejšimi varnostnimi navodili odločila za izkrcanje vozil v Splitu na drugi trajektni rampi. Tovrstno izkrcanje se izvajamo iz previdnostnih razlogov do pregleda tehničnega delovanja sistema," so takrat sporočili iz Jadrolinije.