Ker ni imel karte za trajekt: Tako se je želel "prešvercati" na Vis #video

"Gre za potnika, ki je skušal priti na trajekt brez vozovnice. Vendar je trajekt že zapuščal pristanišče," so na poizvedovanje hrvaškega medija Index.hr o podrobnostih dogodka, katerega posnetek se je pojavil na Instagramu, odgovorili iz Jadrolinije. Kot je razvidno s spodnjega posnetka, je potnik v zadnjem trenutku skočil na trajekt in se oprijel za rampo, prek katere se vozila in potniki sicer vkrcajo na ladjo. Na Jadroliniji so tudi potrdili, da so slepega potnika uspešno rešili in da je varno prispel na Vis.