Kolaps na hrvaških avtocestah, tudi proti morju. Štiri milijone vozil več kot v enakem obdobju lani.

Morda se kdo sprašuje, zakaj je za pot proti morju pri južnih sosedih ali vrnitev na celino potreboval več ur kot običajno. Tudi strokovnjaki so šokirani nad kilometrskimi kolonami vozil na avtocestah, še bolj pa jih je presenetila analiza podatkov v prometu za prvo polletje letošnjega leta.

Največji razlog za gnečo je ogromno povečanje števila vozil na vseh avtocestah na Hrvaškem, poroča Jutarnji list.

Po dostopnih podatkih je bilo samo junija letos na vseh avtocestah v državi 586.917 vozil več kot junija lani. V prvih šestih mesecih letos pa je avtoceste prevozilo 44.480.545 vozil, kar je 4,3 milijona vozil več kot v enakem obdobju leta 2023.

Poletnim zastojem proti Hrvaški se očitno ne bo mogoče izogniti niti letos. O popolnem prometnem kaosu so iz okolice Splita denimo poročali v torek, ko so avtomobili nepremično obstali v nepregledni koloni. "Gre za že tradicionalno težavo," je poročala Slobodna Dalmacija.

Tudi v trajektnih pristaniščih lahko zaradi navala turistov vedno pričakujemo veliko gnečo.

Pa še višje cestnine

Od 1. julija do 30.septembra so za določene kategorije vozil na hrvaških avtocestah podražili še sezonske cestnine, ki so višje za deset odstotkov.

Nove cene bodo veljale za motorje, osebna vozila, osebna vozila s prikolicami in za avtodome, izvzeli pa so avtobuse in tovorna vozila.