Okence Jadrolinije: "Kaj, električni avtomobil imate?" #foto

Foto: Gregor Pavšič Pred letošnjim poletjem so pozornost požele grške oblasti, ki so od svojih ladjarjev zahtevale dodatne ukrepe pri prevozu avtomobilov z alternativnimi pogoni. Na grške trajekte je letos poleti dovoljeno zapeljati z največ 40-odstotno napolnjeno baterijo električnega avtomobila oziroma 50-odstotno napolnjenim rezervoarjem pri vozilu s pogonom na utekočinjen zemeljski plin. Kako tovrstno preverjanje poteka v praksi, še nismo mogli preveriti, zato pa smo električni avtomobil prvič zapeljali na enega večjih trajektov hrvaške Jadrolinije.

Foto: Gregor Pavšič

V splitskem pristanišču je čakal trajekt Petar Hektorovič, ki dnevno opravlja tri plovbe med Splitom in otokom Vis. Za menoj je bila vožnja z električnim avtomobilom iz Vrhnike do skoraj 500 kilometrov oddaljenega Splita, ki je za marsikoga še vedno eden tistih tabujev, zaradi katerega se (tudi ob hipotetično sprejemljivi ceni) ne bi odločil za električni avtomobil.

Razmere za tako potovanje so vsako leto boljše, a vse več je na cesti seveda tudi električnih avtomobilov. To še posebej velja za poletje, ko proti Dalmaciji potujejo številni vozniki iz severnejših držav, kjer je pogostost električnega pogona še precej višja kot na cestah v tem delu Evrope.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Električni avtomobil tako razdaljo opravi brez težav, večji izziv je lahko zasedenost polnilnega omrežja. Za uspešnost take vožnje zato ni toliko pomemben doseg avtomobila kot predvsem zanesljivost polnilnega omrežja. Od spomladi leta 2020, ko smo na Siol.net v Dalmacijo prvič peljali le na elektriko in sta bili do Zadra na voljo le dve Elenovi 50-kilovatni polnilnici DC, se je polnilno omrežje občutno izpopolnilo. Od slovensko-hrvaške meje do Splita je ob cesti vsaj deset 50-kilovatnih polnilnic DC, tem je Elen dodal še prve ultrazmogljive polnilnice (HPC) z močjo nad sto kilovati.

Tesla je s polnilnicami prisotna v Karlovcu, Senju, hrvaškem Otočcu, Zadru in Splitu, v primerjavi z lani so novost Ionityjeve polnilnice pri Gospiću (še vedno jih imajo tudi v Zadru), za izhod v sili imajo Hrvati tudi več 50-kilovatnih polnilnic znotraj mest (Rovinj, Zadar, Split …).

Tujci predvsem proti Tesli in Ionityju, čakalne vrste poleti so dejstvo

Hitrih polnilnic je že preveč, da bi vse naštevali. Pričakovanja voznikov pa so enako vsako leto večja. Pred štirimi leti je bila 50-kilovatna polnilnica že več kot dovolj, danes na daljši poti do nje zapeljemo le še izjemoma. Želja so zmogljivejše polnilnice HPC, teh pa še ni tako veliko, in čeprav dodajajo nove, poleti tam (sploh ob koncih tedna) lahko nastanejo čakalne vrste. Letos smo jih videli v Ljubljani, enako na lastne oči tako v Gospiću kot Zadru.

Večina (ne pa vsi) voznikov tam sicer polni relativno kratek čas, saj se pri dobrem avtomobilu baterija od 20 do 80 odstotkov napolni v dobrih 20 minutah. Tujci iščejo predvsem polnilnice Tesle (te v primerjavi s Slovenijo pri Hrvatih še niso odprte za avtomobile drugih znamk) in Ionityja. Prva rešitev v izogib gneči je iskanje Elenovih polnilnic.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Konkretno vožnjo z volkswagnom ID.7 do Splita iz Ljubljane smo začeli s polno baterijo, poraba do priključka na hrvaško avtocesto pri Bosiljevemu je bila le 15 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov. Do Splita sem baterijo polnil dvakrat po deset minut, obakrat ob načrtovanem krajšem postanku na sicer več kot pet ur trajajoči vožnji (gneča na cesti, slabše vreme, prometne nesreče in zastoji …). Potreba po polnjenju je z vidika časa presegala želen čas za počitek.

Prvo polnjenje je bilo na 50-kilovatni polnilnici DC (baterija je bila preveč polna za učinkovit izkoristek polnilnice HPC) pri Bosiljevem, drugo na Ionityjevi polnilnici pri Gospiću. Tam sem baterijo dopolnil do 80 odstotkov in to je zadostovalo za vožnjo do Splita.

Z električnim na trajekt? Grki komplicirajo, Hrvati ne.

Tam je v pristanišču torej že čakal trajekt. V vrsti nisem bil edini z električnim avtomobilom in ti za Jadrolinijo (kljub nekaterim drugačnim opozorilom v medijih) niso večja posebnost. Pri spletnem nakupu vozovnice pri podatkih o avtomobilu lahko obkljukamo, da pripeljemo električni avtomobil. Zaradi menjave karte sem na okencu Jadrolinije v Splitu tudi povprašal, kako je z električnimi avtomobili. Gospa na okencu je le zamahnila z roko. "Električni avtomobil imate? Ni problema, le pridite, ničesar dodatnega ne potrebujete …"

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Dobri dve uri pozneje sem na obalo Visa zapeljal električni avtomobil, ki je imel še okrog deset odstotkov baterije. Dodatnemu polnjenju v Splitu sem se namreč izognil, ker je Vis eden izmed tistih otokov, ki imajo celo hitre polnilnice. Ena je v Visu, druga še v Komiži, na drugi strani otoka. Med prvim obiskom bližnje trgovine v Visu je napolnjenost baterije poskočila na 80 odstotkov, po polnjenju med sprehodom v Komiži je bila baterija kak dan pozneje že povsem polna in pripravljena za vrnitev domov.

Tudi taka skrb za uporabnike avtomobilov na otokih (domačini in predvsem turisti) je zelo pomembna. Za nameček je elektrika za avtomobile na Visu ena redkih dobrin, ki je na otoku cenejša kot na celini. Za 51 kilovatnih ur elektrike je znašal račun dobrih 20 evrov, kar pomeni v primeru volkswagna ID.7 in povprečne porabe od Ljubljane do Visa (16 kW na 100 km) strošek 6,3 evra za sto kilometrov pridobljenega dosega.

Prihod z električnim avtomobilom iz Ljubljane na Vis se morda sliši kot podvig, a dejansko danes ni več. Na otoku sem srečal tesle iz Švedske, pa polestarja 2 iz Velike Britanije in podobno.