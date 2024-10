Hrvaški mediji poročajo, da tokrat zaradi nesreče na trajektu Supetar, ki vozi na liniji med krajem Brestovo na celini in Porozino na Cresu, ni bilo poškodovanih. "Po prihodu ladje Supetar v pristanišče Brestova, ki vozi na liniji Brestovo–Porozina, je prišlo do tehnične težave na hidravličnem sistemu ladje. Na njej je bilo deset potnikov in šest avtomobilov, vsi so se izkrcali brez nevarnosti in materialne škode," so za RTL sporočili v Jadroliniji in dodali, da bodo linijo Porozina–Brestova čim prej znova vzpostavili.