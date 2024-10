Preiskava identificirala krivca za nesrečo trajekta Lastovo

Preiskava hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo je odgovornost za nesrečo na trajektu Lastovo pripisala predsedniku uprave Jadrolinije Davidu Sopti. Tragedija se je zgodila v začetku avgusta, ko je vstopna rampa trajekta v Malem Lošinju padla na 58-letnega strojnika Boška Kostovića iz Vinišća ter mornarja, 38-letnega Marka Topića in 54-letnega Denisa Šarića.

Več hrvaških medijev je pridobilo osnutek končnega poročila preiskave pomorske nesreče trajekta Lastovo, v kateri so umrli trije zaposleni Jadrolinije. Ker gre za osnutek in ne za končni dokument, je vprašanje, ali bo objavljen v takšni obliki ali pa bodo odločitve res takšne, piše portal Index.hr.

V Jadroliniji, ki jo vodi David Sopta, so pojasnili, da so sitem varnega upravljanja s sistemi na trajekih uvedli že leta 1996 in da ga vseskozi posodabljajo. Konkretnih izsladkov preiskave niso želeli komentirati, poroča Index.hr. Foto: Pixsell/Patrik Macek Preiskava je odgovornost za nesrečo trajekta pripisala predsedniku uprave Jadrolinije Davidu Sopti, njegov glavni greh pa je, da kot odgovorna oseba ni vzpostavil sistema upravljanja s tveganji v podjetju, kar predstavlja kršitev pomorskega zakonika.

Poleg tega je preiskava ugotovila, da je posadka delala v nevarnih delovnih pogojih, saj podjetje ni vzpostavilo ustreznih varnostnih ukrepov pri ravnanju z rampo in z njimi seznanilo posadko. Tako za kapitana trajekta kot druge člane posadke je preiskava ugotovila, da pri nesreči ne nosijo nobene odgovornosti.

Iz osnutka končnega poročila preiskave je razvidno, da bi morali proti predsedniku uprave Jadrolinije uvesti kazenski postopek zaradi kršitve pomorskih predpisov. Poleg tega ministrstvu priporočajo, naj izvede dodatne preiskave, da bi ugotovili, kako razširjen je problem pomanjkljivih varnostnih protokolov v pomorskem prometu.