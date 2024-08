Hrvaško pretresa tragična nesreča trajekta na Lošinju, v kateri so življenje izgubili trije mornarji, eden je bil poškodovan. Preživelemu mornarju so na pomoč priskočili gasilci, ki so se znašli v bližini. Potegnili so ga iz morja in ga nato s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Reko. Njegovo stanje je po zadnjih informacijah stabilno.

Županijsko državno tožilstvo na Reki je sporočilo, da se je nesreča zgodila zaradi padca rampe za vstop vozil na trajekt, pod katero so bili v tistem trenutku oba krmarja ter vodja stroja in prvi častnik, ki so pregledovali rampo. Kot so še dodali, bodo vse okoliščine nesreče ugotovili v nadaljevanju preiskave.

Nekateri hrvaški mediji, ki se sklicujejo na neuradne informacije, pišejo, da je bila za nesrečo kriva človeška napaka in da rampa ni bila zavarovana z varovalnim klinom. Reški Novi list piše tudi, da je poveljnik ladje tik pred padcem rampe opazil, da ni zavarovana, a je, preden mu je uspelo opozoriti mornarje, ta že padla.

Kot je že v nedeljo za Večernji list povedal dobro obveščeni vir, so mornarji po izkrcanju potnikov nekaj preverjali na vstopni rampi, preden bi na krov spustili nove potnike. Med tem početjem je rampa nenadoma padla in jih pokopala pod seboj.

Neuradno Novi list poroča, da je kapitan ladje opazil, da rampa ni zavarovana in šel o tem obvestit mornarje, a do njih ni prišel pravočasno.

Uradno sicer še vedno ni znano, zakaj so štirje člani posadke stali pod dvignjeno rampo, kdo jih je tja poslal in zakaj ter ali je to zabeleženo v ladijskem dnevniku.

Težav s trajektom do zdaj niso imeli

Predsednik uprave Jadrolinije David Sopta je povedal, da so pretreseni zaradi tragičnega dogodka, v katerem sta življenje izgubila mornarja z območja Splita in eden iz Zadra. Kot je povedal, s trajektom do zdaj niso imeli težav. Preiskava nesreče sicer še poteka.

Pretresljivo je tudi pričevanje enega od članov posadke, ki je bil priča tragediji. Po nesreči je ure in ure sedel na klopci nedaleč od trajekta, ko so ga le prepeljali na psihiatrični oddelek reške bolnišnice.

Trajekt Lastovo vozi na liniji Zadar–Ist–Olib–Silba–Premuda–Mali Lošinj. Izdelali so ga leta 1969 na Japonskem za japonskega naročnika, leta 1978 pa je postal del flote Jadrolinije