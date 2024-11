Saj ni res, pa je: nova okvara trajekta Jadrolinije

Na trajektu Jadrolinije Tin Ujević, ki pluje na liniji Supetar–Split, se je okoli 15.30 pojavila težava s hidravlično cevjo nakladalno-razkladalne rampe, poročajo hrvaški mediji. Potniki in vozniki so zato v splitskem pristanišču s trajekta morali izstopiti po drugi rampi.

Okvara naj bi bila manjša, so pojasnili pri Jadroliniji, in zagotovili, da so jo že odpravili. Trajekt Tin Ujević bo tako po zagotovilih Jadrolinije ob 20.30 znova vozil na relaciji Supetar–Split.

Po okvari Tin Ujevića je urnik plovbe prevzel trajekt Marjan, so še navedli pri Jadroliniji, kjer se zadnje čase kot po tekočem traku soočajo z vrsto težav in okvar na svojih trajektih. Zadnja, o kateri smo poročali tudi na Siol.net, se je zgodila pred nekaj dnevi.