Skupščina družbe, ki jo predstavljajo hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković, minister za finance Marko Primorac ter minister za turizem in šport Tonči Glavina, je odpoklicala še člana uprave Gorana Frkovića in Riana Bukšo, so zapisali v sporočilu za javnost, v katerem pa ni informacije o imenovanju nove uprave.

Če se v letu po razrešitvi ne bodo zaposlili na delovnih mestih v skladu z izobrazbo in sposobnostmi v družbi, bodo lahko šest mesecev prejemali polno nadomestilo plače in šest mesecev polovično. Mediji so navedli, da to znaša skupaj okoli 110 tisoč evrov.

Za nesrečo so odgovorni kapitan plovila, Jadrolinija in njen predsednik uprave

Nesreča trajekta Lastovo se je zgodila avgusta lani v Malem Lošinju. Umrli so trije člani posadke, eden pa je bil huje poškodovan. Nesreča se je zgodila zaradi padca ploščadi za vstop vozil na trajekt, pod katero so bili v tistem trenutku oba krmarja ter vodja strojnice in prvi častnik, ki so pregledovali ploščad.

Poročilo o nesreči z začetka februarja je razkrilo, da so zanjo odgovorni kapitan plovila, pa tudi ladijska družba Jadrolinija in njen predsednik uprave. Pristojno ministrstvo je predlagalo uvedbo kazenskega postopka proti Jadroliniji, odgovorni osebi v tej družbi in odgovornemu na trajektu Lastovo.