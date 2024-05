V sredo je bil v izobraževalnem centru za bariste v Ljubljani vsakoletni spektakel – državno prvenstvo v umetnosti risanja na mlečno peno ali t. i. latte art.

Poglejte:

Tekmovanje je privabilo tako ljubiteljske kot profesionalne bariste iz vse Slovenije, ki so se pomerili v treh kategorijah: za zeleni, rdeči in črni lonček. Barve lončkov označujejo zahtevnost oziroma kompleksnost risanja, med njimi je črni lonček najzahtevnejši, najvišjo kategorijo pa predstavlja zlati lonček – tega nosi le 13 ljudi na svetu, med njimi Slovenec Aleš Gorenc.

Aleš Gorenc, edini nosilec zlatega lončka v Sloveniji in le eden od 13 mojstrov na svetu s tem priznanjem Foto: Arhiv organizatorja

"Mlečna pena je platno, na katerem se ustvarja prava umetnost," je dejal Gorenc in dodal, da "to tekmovanje ne le slavi spretnost pri pripravi kave, temveč izraža tudi kreativnost in estetiko vsake skodelice."

Prvenstvo je bilo polno napetih trenutkov, ko so se tekmovalci trudili ustvariti najboljše umetnine na mlečni peni. Prvo mesto v kategoriji zelenega lončka je osvojil Luka Bergles iz radovljiške kavarne Kino, v kategoriji rdečega lončka je slavil Andrej Horvat iz mariborskega bistroja in kavarne Nana, v najvišji kategoriji, boju za črni lonček, pa je zmagala Tjaša Rogelj, izkušena in uveljavljena barista, ki na tekmovanjih v pripravi kave redno osvaja odličja.

Zmagovalci Luka Bergles, Tjaša Rogelj in Andrej Horvat s sodniki Foto: Arhiv organizatorja