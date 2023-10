Slovenkama zlato in bron na prvenstvu v pripravi kave

V Zagrebu so se pomerili najboljši baristi iz Hrvaške, Srbije in Slovenije, zmago je odnesla Slovenka.

V soboto smo obeležili mednarodni dan kave, večer pred tem pa so v Zagrebu priredili Barcaffè Barista Cup, regijsko prvenstvo v pripravi kave. Na njem se je pomerilo devet najboljših baristov iz Hrvaške, Srbije in Slovenije, zmagala pa je Lana Kokl, ki je letos slavila že na slovenskem državnem prvenstvu v pripravi kave.

Drugo mesto na regijskem prvenstvu je zasedel Đorđe Simeunović iz Srbije, tretje pa še ena Slovenka, Tjaša Rogelj.

Tretjeuvrščena Tjaša Rogelj Foto: Arhiv organizatorja

Finalisti so se med seboj pomerili v treh disciplinah: v pripravi espressa, pripravi mlečnega napitka in pripravi signature drinka oziroma avtorskega napitka. Ocenjevala jih je strokovna žirija, ki so jo sestavljali najboljši baristi in regionalni strokovnjaki za kavo, med njimi tudi Aleš Gorenc, ki je na slovenskem državnem prvenstvu za bariste slavil leta 2021.

Gorenc je povedal, da je bilo letos pred tekmovalci precej izzivov: "Bili so dobri in dobro pripravljeni, a letos je bilo zanje težje, saj smo spremenili pravilnik. Zato so morali pripraviti štiri espresse in štiri mlečne napitke, pri čemer smo iskali najboljši okus in simbiozo med mlekom in kavo. Kljub vsemu so se dobro znašli in odrezali." Ob tem je opazil, da so tekmovalci vse bolj izurjeni pri pripravi espressa, kar je po njegovih besedah dolgoročni cilj strokovnjakov s področja kave.

