V prihodnjih dveh tednih nas na podnebni konferenci ZN v Belemu čaka veliko dela, je po prvem dnevu dogodka dejal državni sekretar na ministrstvu za okolje Uroš Vajgl. Lokacija konference je po njegovih besedah primeren kraj, ki vseskozi opozarja na akutnost podnebnih sprememb.

Kot je v izjavi za medije poudaril Vajgl, odprtje tokratne konference za razliko od prejšnjih ni minilo v znamenju zapletov pri potrjevanju dnevnega reda. To je bila po njegovi oceni v veliki meri posledica truda, ki ga je Brazilija vložila v preteklih mesecih. Zaradi potrditve dnevnega reda so lahko začele delati tudi pogajalske skupine. Na plenarnem zasedanju ob odprtju dogodka je bil za predsedujočega konferenci izvoljen izkušeni brazilski veleposlanik Andre Correa do Lago.

Zniževanje izpustov toplogrednih plinov

"Za Slovenijo in EU v celoti je zlasti pomembno to, da bo v okviru tako imenovanih posvetovanj predsedstva obravnavan odziv na sintezno poročilo, ki ugotavlja vrzel do pariškega cilja omejitve globalnih temperatur na 1,5 stopinje Celzija," je dejal Vajgl.

Gre za poročilo o novih nacionalno določenih prispevkih držav za zniževanje izpustov toplogrednih plinov, ki so jih morale države podpisnice pariškega sporazuma sekretariatu okvirne konvencije ZN (UNFCCC) o spremembi podnebja predložiti še pred uradnim začetkom COP30, a večina od njih tega ni storila pravočasno.

Izvršni sekretar UNFCCC Simon Stiell je v ponedeljek znova opozoril na opazen, vendar nezadosten napredek držav pri zamejitvi globalnega segrevanja. Ob tem je spomnil na posodobitev sinteznega poročila, ki vključuje 86 oddanih nacionalno določenih prispevkov s strani 113 držav pogodbenic. Ti po zadnjih informacijah kažejo, da bi to vodilo v 12-odstotno znižanje globalnih emisij toplogrednih plinov do leta 2035 v primerjavi z ravnmi iz leta 2019.

Prvi teden COP30 je sicer posvečen strokovnim pogajanjem, v drugem tednu pa se začenja politična faza pogajanj, v kateri bodo sprejete tudi končne odločitve konference.