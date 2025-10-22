Na Islandiji prvič odkrili komarje

Na Islandiji so prvič odkrili komarje v naravnem okolju, so ta teden sporočili raziskovalci. Opazili so jih približno 30 kilometrov severno od prestolnice Reykjavik. Pred tem je bila Islandija skupaj z Antarktiko ena od redkih krajev na svetu, kjer komarjev ni bilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tri primerke komarjev vrste culiseta annulata, dve samici in samca, so raziskovalci našli na posebni vabi za komarje, je povedal entomolog Matthias Alfredsson z naravoslovnega inštituta na Islandiji.

Obstaja možnost, da so komarje prenesli v državo, na primer z ladjami ali zabojniki, a za pomlad raziskovalci napovedujejo raziskave in nadzor, da bi ugotovili, ali so se morebiti razširili.

Vse višje temperature, daljša poletja in milejše zime, ki jih prinašajo podnebne spremembe, ustvarjajo ugodnejše pogoje za komarje.

Mosquitoes have been found in Iceland for the first time as global heating makes the country more hospitable for insects.



A Alfredsson meni, da toplejše podnebje ne pojasnjuje odkritja. Vrsta komarja, ki so ga našli, je namreč dobro prilagojena na hladnejše podnebje in zmožna prestati tudi ostrejše zime, še piše AFP.