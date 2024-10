Ali res veste, pri katerem trgovcu dobite najcenejše sadje in zelenjavo?

Primerjali smo cene sadja in zelenjave pri različnih trgovcih v Sloveniji in ugotavljamo, da oglaševanje nekaterih ni fer.

Trgovec Hofer je na več naslovnicah svojih nedavnih letakov izpostavil trditev, da sta njihova sadje in zelenjava najcenejša v Sloveniji. Pa to res drži? Da bodo vaše odločitve bolj preudarne in nakupi sadja in zelenjave res najcenejši, smo zbrali in primerjali cene pri trgovcih Hofer, Lidl, Mercator in Spar. V nadaljevanju navajamo nekaj primerov, ki kažejo na zavajajoče komuniciranje.

Hofer je v svojem letaku, ki je veljal od 12. septembra 2024, kot najcenejšo redno ceno oglaševal gobe šampinjone, 500 g, po ceni 1,69 €. Po primerjavi cen smo ugotovili, da je bila redna cena šampinjonov v Lidlu nižja, saj je znašala 1,59 €, njihova akcijska cena v času od 12. 9. - 14. 9. pa je bila 1,19 €.

V Hoferjevem letaku od 10. oktobra 2024 dalje je bila izpostavljena redna cena zelenega kivija, ki je znašala 3,99 €. Po pregledu smo ugotovili, da je bila takrat redna cena zelenega kivija v Mercatorjevem letaku le 3,49 €. V tem primeru je bil Mercator cenejši.

V letaku od 3. oktobra 2024 dalje je Hofer oglaševal najcenejšo redno ceno slovenske hokaido buče za 1,99 €. Spar pa je v svojem letaku takrat kupcem ponujal slovensko hokaido bučo po enaki redni ceni, torej 1,99 €, medtem ko je takratna akcijska cena v Sparu znašala le 1,49 €.

V istem Hoferjevem letaku, ki je veljal od 3. oktobra 2024 dalje, smo zasledili tudi slovenska zelena jabolka, 2 kg, za 2,49 €, ki jih je trgovec oglaševal kot najcenejšo redno ceno. Pregled Sparove ponudbe dokazuje, da je redna cena slovenskih zelenih jabolk pri njih takrat znašala le 1,99 €, zato je bil v tem primeru Spar cenejši.

Prepričajte se sami! V članku s primeri ugotavljamo, da Hofer ni trgovec z najcenejšim sadjem in zelenjavo v Sloveniji, kot se oglašuje v svojih letakih. Prepričajte se sami, kdo je najcenejši. Mnogokrat lahko namreč k aktualni ponudbi dodate še različne popuste ali tudi kupone. S tem se vam nakup pri nekaterih trgovcih še dodatno splača.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.