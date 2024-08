Kamera je v Kočevskem gozdu ujela nočno in dnevno dogajanje ter mimohod različnih divjih živali, ki se je odvil na eni izmed stacionarnih postaj. Videoposnetek je na svojih družbenih omrežjih delila stran Kočevsko, ki redno deli doživljaje iz osrčja Kočevskega gozda.

"Oglejte si pestro divjino Kočevske, od previdnega zajca, radovednih medvedov, mogočnega volka in še več ... Potopite se v očarljivi skrivnostni gozd Slovenije in doživite lepote narave od blizu," so zapisali na strani Kočevsko.

Živali, ki prebivajo v slovenskih gozdovih (natančneje v Kočevskem gozdu), si lahko pogledate na videoposnetku, ki ga je delila stran Kočevsko:

Na posnetku se v dnevnih in nočnih prizorih pred objektivom zvrstijo različne živali: od srnjaka, medveda, ki svoj hrbet praska ob bližnje drevo in označuje svoj teritorij, lisice, dveh mlajših medvedov, zajca, volka, ki v gobcu nosi svoj plen, pa vse do mogočnih jelenov, ki se prehranjujejo.

Rjavi medved lahko vonjave drugih živali zazna tudi več kilometrov stran

Kot so zapisali na strani Kočevsko, medvedi svoje ozemlje označujejo z drgnjenjem ob drevesa, kjer puščajo vonj in s tem tudi komunicirajo z drugimi živalmi. S tem ostalim medvedom in drugim živalim v gozdu sporočajo: "Bil sem tukaj."

Na strani Kočevsko so zapisali še, da v njihovih gozdovih kraljuje rjavi medved, ki ima izjemno dobro razvit voh in lahko vonjave hrane in drugih živali zazna na velike razdalje, tudi več kilometrov stran.

Dodali so, da obiskovalce Kočevskih gozdov lokalni vodniki popeljejo skozi skrivnostne gozdove na vodenem opazovanju. "Izvedeli boste več o medvedu in drugih divjih prebivalcih, odkrivali njihove sledi ter se zvečer podali na opazovanje iz prilagojene opazovalnice," so še zapisali.

V najglobljih kotičkih Kočevskega gozda pa so poleg divjih živali skriti tudi ostanki pragozdov, kjer lahko obiskovalci začutijo življenje v prvinski obliki, je zapisano na spletni strani Kočevsko.

