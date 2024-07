Družbena omrežja so preplavile fotografije reševanja psičke Emme, ki jo je med potepanjem v hribih v jezik ugriznila kača. Tako kot bi steklo reševanje ljudi, je stekla reševalna akcija za psičko Emmo. Skupaj z lastnico so jo s policijskim helikopterjem prepeljali v dolino in jo oskrbeli na kliniki za male živali. Stanje psičke, ki se sicer šola za reševalnega psa, je danes stabilno, so sporočili na Facebook strani Gorske reševalne zveze Slovenije.

Policijska helikopterska posadka z ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) iz Brnika je v nedeljo zjutraj na Jezerskem Stogu reševala psičko Emmo, ki jo je v jezik ugriznil gad. Psičko in njeno lastnico so pobrali iz kraja nesreče in jo prepeljali na helipor UKC Ljubljana, od tam pa z reševalnim vozilom na kliniko za male živali.

"Že med transportom smo psičko pregledali, ji začeli dovajati infuzijo in zdravila proti bolečinam. Lastnici je bilo omogočeno spremljanje psičke do klinike, psička pa je bila na kliniki za male živali hospitalizirana na intenzivnem oddelku," je povedal dežurni veterinar in gorski reševalec GRS Jezersko Žan Karničar, ki je prejel klic zaskrbljene lastnice. Psička pasme aljaški malamut je v dveh urah od ugriza prejela protistrup, njeno stanje pa je danes stabilno.

Tako kot ljudem pomagajo tudi živalim

Ob tem Karničar lastnike psov poziva, naj jim ne bo nerodno poklicati na pomoč, ko so poškodovane živali. "Živali ne smejo biti spregledane in tako, kot se odpravimo na pomoč za ljudi, pomagamo tudi živalim," je zatrdil.

"Ugriz kače psa je nevarno stanje že samo po sebi, ugriz v jezik ali druge dele obraza pa je še bolj alarmantno, saj jezik zateče, zooža se dihalna pot, lahko pride do zadušitve, anafilaktičnega šoka, odmrtja tkiva ali drugih zapletov," je še pojasnil Karničar.

Pri reševanju so sodelovali tudi člani GRS Bohinj. "Ker je tudi psičko našega člana, prav tako aljaško malamutko, v preteklosti že ugriznila kača vemo, da čaka kuža in njeno družino v naslednjih dneh nemalo skrbi, trpljenja in boja z učinki kačjega strup," so zapisali na Facebook strani in ob tem Emmi, ki se prav tako šola za reševalnega psa zaželeli, čimprejšnje okrevanje.