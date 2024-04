V Slovenskih državnih gozdovih so ob objavi posnetka zapisali, da je prizor, ki so ga delili, redek celo za gozdarja. Eden izmed njihovih zaposlenih, odpremnik David Šircelj, je v torek v gozdu med čakanjem na kamion doživel komaj verjeten prizor. Njegovemu vozilu so se namreč približali kar trije risi, ki nisi bili videti prav nič prestrašeni in se niso počutili ogrožene.

Odpremnik Slovenskih državnih gozdov je v gozdu naletel na nenavaden prizor – na kar tri neustrašne rise. (Fotografija je simbolična.) Foto: Shutterstock

"Izza ovinka pride prvi ris, kmalu za njim še en mlajši, nato pa še mladiček. Risi so se ležerno sprehajali po gozdni cesti in se zabavali na hlodih. Umaknili so se šele, ko je David stopil iz avta, pa še to ne ravno panično," so še zapisali v Slovenskih državnih gozdovih. Dodali so, da lokacije zaradi varnosti zaščitenih živali namerno ne bodo izdali.

Risi v Sloveniji namreč še vedno veljajo za ogrožene živali, ki jih v naravi lahko vidimo le redko, zato morebitno srečanje z več risi naenkrat velja za pravo srečno naključje.

