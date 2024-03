Kdo vse se skriva v pragozdovih na Kočevskem? To je posnela kamera.

Na svojih družbenih straneh je profil Kočevsko delil nov posnetek, ki prikazuje, kaj vse počnejo živali v zimskem obdobju. Na stacionarno kamero so v novem posnetku med drugim ujeli risa, divjo mačko, lisico, jelena, srnjad, zajca in celo jazbeca.

Živali, ki prebivajo v slovenskih gozdovih, si lahko pogledate na videoposnetku, ki ga je delila stran Kočevsko:

"Kjer divje stvari so doma. V divjih, a skrivnostnih gozdovih Kočevskega, ima vsako bitje svojo zgodbo! Spoznajte radovednega risa, brezskrbno lisico, veličastnega jelena in poskakujočega zajca - naravne like, ki nikoli ne nehajo navdihovati čudenja!" so zapisali na strani Kočevsko, kjer s stacionarnimi kamerami redno snemajo skrivnostno dogajanje v njihovih gozdovih.

Nekatere od divjih živali so se, kot je razvidno s posnetka, prišle odžejati v bližnjo stoječo vodo, spet druge pa so se, nevedoč, da jih snema kamera, sprehodile po gozdnem terenu. Ris, ki ga je ujela kamera, je kamero tudi ovohaval.

V najglobljih kotičkih Kočevskega gozda pa so poleg divjih živali skriti tudi ostanki pragozdov, kjer lahko obiskovalci začutijo življenje v prvinski obliki, je zapisano na spletni strani Kočevsko.

