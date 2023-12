V okolici Snežnika v objektiv ujeli tega lepotca #video

V okolici Snežnika so v objektiv ujeli risa z rozetastim vzorcem kožuha, kar je prava redkost, so sporočili na Facebook strani projekta LIFE Lynx, katerega glavni cilj je reševanje dinarsko-jugovzhodne alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev.

"Ris na posnetku ima rozetast vzorec kožuha in bi zato lahko bil potomec preseljenega risa Katalina, ki ima teritorij nedaleč stran od Snežnika, od koder prihaja ta čudovit posnetek," so zapisali ob posnetku in dodali, da pri nas pred doselitvami risov v okviru projekta LIFE Lynx risov z rozetastim vzorcem niso zaznali.

Spodaj si lahko ogledate posnetek, kako ris teče po zasneženem gozdu.

V sklopu projekta LIFE Lynx so v lanski sezoni na Katainovem teritoriju s fotopastmi posneli dve samici z mladiči, ki so imeli rozetast vzorec kožuha. "Mladiči, rojeni leta 2022, so zdaj v fazi vzpostavljanja svojega teritorija in ris na posnetku bi lahko svojo srečo iskal v snežniških gozdovih," pravijo pri LIFE Lynx.

V okolici Snežnika v zadnjih letih sicer ne zaznavajo stalnih teritorialnih risjih parov, kar pomeni, da je prostora za rise na tem območju verjetno še dovolj.