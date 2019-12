Zmenek je obrodil sadove: Tejo so kamere ujele z mladičem #video

Populacija risov v Sloveniji je bogatejša za novi naraščaj. Potem ko smo že poročali, da se je ris Goru, ki so ga maja v naše gozdove pripeljali iz Romunije, dobro ujel s slovensko risinjo Tejo, so kamere omenjeno samico sredi novembra ujele na lovu z mladičem. Raziskovalci, ki spremljajo populacijo risov v Sloveniji, domnevajo, da je Teja mladiča skotila konec avgusta.

Kot smo že poročali na Siol.net, sta dinarska risinja Teja in karpatski ris Goru po tem, ko je samec v začetku junija prispel na njeno ozemlje, skupaj preživela kar teden dni, in to kljub temu, da se risi običajno parijo od poznega februarja do sredine aprila. Nato je Teja po navedbah sodelavcev pri mednarodnem projektu Life Lynx, ki skrbijo za širjenje slovenske populacijo risov, začela kazati znake, da je pripravljena na kotitev mladičev.

Kamere ujelo Tejo in mladiča na lovu

Čeprav se je Tejino območje gibanja močno skrčilo in so raziskovalci odkrili nekaj potencialnih mest, kjer bi risinja lahko imela leglo, mladičev niso odkrili. 19. novembra pa so nato s pomočjo kamer Tejo in njenega mladiča ujeli, ko sta bila na lovu. Domnevajo, da je samica mladiča skotila okoli 25. avgusta, kar je sicer zelo redko za to živalsko vrsto. Raziskovalci to pripisujejo neuspešnemu parjenju ali pa odsotnosti samca, ko je bila samica na svojem ozemlju pripravljena za parjenje.

Domnevajo, da je oče mladiča Goru

Teja in Goru sta se verjetno parila v prvem tednu junija oziroma kmalu zatem, ko sta se spoznala. Raziskovalci sicer še ne morejo z gotovostjo potrditi, da je oče prav Goru, saj genskega vzorca mladiča še niso pridobili. Potrditev, da je oče mladiča romunski ris, bi lahko po njihovih navedbah pomenila začetek integracije genskega materiala karpatskega risa v populacijo dinarskih risov, kar bi zmanjšalo problem sokrvnosti in pomagalo rešiti populacijo severnodinarskega risa.