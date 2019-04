V Slovenijo prispel ris iz Romunije

"Populacija risa, ki si jo med drugim delita Slovenija in Hrvaška, je trenutno izredno majhna in izolirana, njeni osebki pa so si med seboj zelo sorodni, zaradi česar ji grozi izumrtje," so sporočili iz slovenske projektne skupine Life Lynx, katerega cilj je reševanje dinarsko-jugovzhodne alpske populacije risa pred izumrtjem in njena dolgoročna ohranitev.

Deset risov prihaja iz Slovenije

Prvi od 10 risov, ki jih bodo populacijo vključili v Sloveniji, prihaja iz Romunije. Tam se je namreč februarja v zabojno past, postavljeno na območju naravnega parka Putna Vrancea, ujel 23 kilogramov težak samec. Ta je nekaj časa prebil v karanteni, v tem času so opravili veterinarske analize, ki so potrdile, da je ris v ustreznem zdravstvenem stanju in ga tudi cepili proti steklini.

Tri tedne bo še v karanteni

Prevoz iz Romunije v Slovenijo je opravila ekipa za transport živih živali iz Živalskega vrta Ljubljana in Zavoda za gozdove Slovenije. "Ris je potovanje dobro prestal in je zdaj že nameščen v prilagoditveni obori v Loškem Potoku, kjer bo bival približno tri tedne. V času karantene v Sloveniji bodo za risa skrbeli lokalni lovci iz lovske družine Loški Potok skupaj z veterinarjem in člani projektne ekipe," so še navedli v slovenski projektni skupini, kjer ljudi naprošajo, da se obori ne približujejo, saj bi s tem risu povzročali nepotreben stres.

Risi v Sloveniji so že izumrli, a smo jih po zaslugi lovcev leta 1973 znova uspeli naseliti. Risi, ki zdaj živijo v slovenskem prostoru, so potomci šestih naseljenih risov, ki so takrat k nam prišli iz Slovaške. Po ocenah projektne skupine je pri nas trenutno med 15 in 20 risov.



Pri reševanju dinarsko-jugovzhodne alpske populacije risa pred izumrtjem oz. v projektu Life Lynx sodeluje 11 partnerskih organizacij iz petih držav, iz Slovenije je to zavod za gozdove.



V okviru projekta se bo v obstoječo populacijo risov pri nas vključilo 10 risov: pet na notranjskem oz. kočevskem območju in pet na gorenjskem območju.