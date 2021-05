Grozilo jim je izumrtje, zdaj držijo pesti za naraščaj #video

Slovenski gozdovi so dom velikih zveri – medveda, volka in risa. Medtem ko se je populacija medveda in volka v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih povečevala, prvotno naj bi v naših gozdovih bilo nekaj več kot 950 medvedov, volkov pa nekaj več kot 100, je predvsem risov bistveno manj, grozilo jim je celo izumrtje. V zadnjih dveh letih so v slovenske gozdove na novo naselili štiri rise, pred dobrim mesecem pa so še pet risov izpustili na območju Triglavskega narodnega parka. V tednu gozdov pristojni preverjajo, ali so se romunski risi in slovaški risinji uspešno vključili v domačo populacijo.

Gozd, narava, divjad in zveri so s človeštvom povezani že tisočletja. "Spomnimo se samo na vez med volkom in človekom, ta traja že sto tisoč let," je poudaril Robert Tomazin iz družbe Slovenski državni gozdovi.

"Nekaj se dogaja"

Ker je bila dinarska populacija največjih evropskih divjih mačk, risov, genetsko izredno osiromašena, se je pred dvema letoma v okviru projekta Life Lynx začelo njihovo reševanje. Najuspešnejši doslej je prvi doseljeni ris Goru, z risinjo Tejo sta namreč imela že dve legli in najmanj štiri mladiče. Da je breja, se je špekuliralo tudi za Aido, ki je bila izpuščena pred mesecem na območju lovske družine Nomenj-Gorjuše.

"Teh risov nočemo motiti kljub temu, da vemo, kje se nahajajo. Zaenkrat tega ne moremo potrditi, ampak nekako na podlagi vzorcev gibanja lahko sumimo, da se nekaj dogaja," pa je povedal Rok Černe, koordinator projekta LIFE Lynx.

Kar je dobra novica, saj se je za dvema priseljenima risoma, Pinom in Dorum, izgubila vsaka sled, preostali pa se gibajo na zelo velikem območju tako Hrvaške kot tudi Slovenije.

Brez upravljanja sobivanje nemogoče

Pet risov, ki so jih v slovenske gozdove na Gorenjskem izpustili konec aprila, po prvih podatkih ostaja nekje na tem območju, s čimer so zelo zadovoljni, je še dejal Černe. Veseli so tudi kmetje, a so hkrati opozorili, da smo se na področju upravljanja zveri v Sloveniji znašli v slepi ulici.

Slovenski Dinaridi bodo v prihodnjem letu v okviru projekta, ki preprečuje izumrtje risov, dobili novega prebivalca. Ker se je za dvema izgubila vsaka sled, ju bodo, če ju na terenu skupaj z lovci ne zaznajo s kamerami, obravnavali kot izgubljena in ju nadomestili. Enega so spremljali do pred pol leta, drugemu pa je takoj po izpustu odpovedala ovratnica za sledenje.