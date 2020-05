Danes bodo v Sloveniji izpustili še enega risa

Dobro leto star ris Boris je že tretji ris, ki ga bodo spustili na območju Slovenije, dva so v okviru projekta spustili na Hrvaškem. Risa Borisa so konec januarja ujeli v Romuniji, od koder so tudi vsi do zdaj preseljeni risi (rise bodo sicer preselili tudi iz Slovaške). Konec aprila so ga nato prepeljali v Slovenijo, danes pa ga bodo izpustili na območju Loškega potoka. Ime so risu Borisu nadeli šolarji iz OŠ Sodražica.

Trenutno je populacija risov na območju Dinaridov in jugovzhodnih Alpah zelo majhna, risi pa so si med seboj zelo sorodni. Cilj projekta je reševanje te populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev, so zapisali na spletni strani projekta. V Slovenijo želijo okviru projekta preseliti vsaj 10 risov, na Hrvaško pa vsaj štiri.

Foto: LIFE Lynx

Uspešna naselitev, a jih je pokopalo parjenje v sorodstvu

Dinarsko-JV alpska populacija risa je izumrla v začetku 20. stoletja. Glavni razlogi za to so bili lov, izguba habitatov in pomanjkanja plena, so zapisali na spletni strani projekta.

Nato so leta 1973 iz Slovaške prepeljali šest živali, ki so se na začetku zelo uspešno razširile proti jugovzhodu na Hrvaško in v Bosno in Hercegovino, proti zahodu v Italijo ter proti severu v Avstrijo.

"Na žalost se je po nekaj desetletjih populacija začela zmanjševati. Glavna razloga za to sta inbriding oziroma parjenje v sorodstvu ter naključni tok frekvence genov (»genski drift«)," so še zapisali in dodali, da so za rešitev populacije potrebni nujni ukrepi za gensko osvežitev in obogatitev obstoječe populacije ter izboljšanje povezanosti z drugimi populacijami risa, zlasti z alpsko.

