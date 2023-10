V kočevskem gozdu kamere posnele zanimivo dogajanje #video

V slovenskih gozdovih je prisotnih veliko živalskih vrst, a vseh ljudje v živo tudi zaradi njihove plašnosti in obsežnosti njihovega življenjskega prostora v naravi srečamo težje ali pa jih sploh ne moremo videti. Stran Kočevsko je delila videoposnetek stacionarnih kamer s področja Kočevja, ki so neopazno posnele gibanje živali v njihovem naravnem habitatu.

Čeprav slovenski gozdovi nudijo prebivališče številnim živalim, pa je zelo malo verjetno, da bi jih sprehajalci in pohodniki srečali v živo. Nam pa vpogled v živalski svet omogočajo posnetki stacionarnih kamer, ena izmed njih je v okolici Kočevskega v svoj objektiv ujela gibanje srn, risov, medvedov, lisice in drugih živalskih vrst, ki so se nevede sprehodile mimo njih.

Živali, ki prebivajo v slovenskih gozdovih, si lahko pogledate na videoposnetku, ki ga je delila stran Kočevsko:

"Divji prebivalci Kočevske so ob prihodu hladnega vremena nazaj. Od skrivnostnega risa do igrivih medvedov, živali raziskujejo gozd, mi pa jih spremljamo pri njihovem vsakdanu," so ob videoposnetku na Facebook in YouTube profilu zapisali na strani Kočevsko. Dodali so še povabilo, da se jim pridružite in skupaj z njimi razkrijete skrivnosti divjine in čudovite koščke Kočevske narave.

Posnetek ujel tudi risa iz projekta Life Lynx

Posnetek kamere, ki je ves čas snemala gibanje mimoidočih živali na enem mestu, prikazuje medvedjo družino – mamo in razigranega medvedjega mladiča –, lisico, divjo svinjo, srno s srnjakom, risa in tudi jelena. Risa na posnetku, ki je del projekta Life Lynx, so prepoznali tudi strokovnjaki. Glavni cilj omenjenega projekta je reševanje dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem in njena dolgoročna ohranitev.

"Risa na posnetku smo hitro prepoznali. Izdal ga je poseben čopek na desnem ušesu ... in seveda telemetrična ovratnica, s pomočjo katere spremljamo njegovo gibanje. Klif je odrasel samec, ki ima teritorij na območju Borovške gore, Goteniške gore in Velike gore, kjer ga spremljamo od februarja 2022. S teritorialno samico Petro sta imela leta 2021 kar štiri mladiče, 2022 nobenega, letos pa (verjetno) dva," so zapisali strokovnjaki iz projekta Life Lynx.

