Enkratna priložnost, da odpravite strah in predsodke #foto

Na razstavi je med drugim mogoče videti posebne barvne različice najdaljših plazilcev na svetu, večmetrske pitone, eksotične kuščarje in žuželke.

Ob vstopu v dvorano Kocka vas bodo na primer na začetku pričakali raznobarvni eksotični insekti, ki jih bodo pripeljali na ogled iz stalne razstave Magical beasts. Na delavnici spoznavanja živali lahko pobliže spoznate in se celo dotaknete določenih živali, na voljo pa so tudi strokovne delavnice premagovanja strahu do ptičjih pajkov in kač.

Zgodbo z razstavo eksotičnih živali so v društvu začeli leta 2006.

Foto: Bojan Puhek

Po obdobju bolezni covid-19 tradicionalno razstavo organizirajo že sedemnajstič, so navedli na spletni strani društva.

Po celotni površini razstavnega prostora so postavili več kotičkov in točk spoznavanja živali.

Vsako leto se dogodek trudijo nadgraditi "in tudi letos ne bo nič drugače," sporoča predsednica društva Nika Matoh.

