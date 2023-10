Po ideje za zdrav življenjski slog na Sejem Narava-zdravje

Oglasno sporočilo

Ne zamudite pestrega razstavnega in spremljevalnega programa, ki vam prinaša trende in novosti iz sveta prehrane, zdravja, dobrega počutja ter razvoja trajnostnega okolja in pristnega stika z naravo.

Sveža, zdrava in lokalna hrana

Pridružite se nam pri raziskovanju stojnic lokalnih dobaviteljev, ki predstavljajo obilico domačih izdelkov, kot so mlečne dobrote, sadje, zelenjava, izdelki iz zelišč, različna olja in celo pekoči izdelki iz čilija. Poleg tega se bodo s svojimi izdelki predstavile tudi ekološke kmetije. Oglejte si razstavo gob in obiščite razstavni prostor ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer vas bodo seznanili s spletnim mestom Primerjaj-cene.si. Spoznali pa boste tudi zmagovalca izbora Inovativni mladi kmet 2023.

Brezplačne preventivne meritve

Vaše zdravje je naša prioriteta. Izkoristite brezplačne preventivne meritve krvnega tlaka, holesterola, krvnega sladkorja idr. Strokovnjaki vam bodo celostno svetovali in podali koristne informacije. To je majhen korak, ki lahko močno vpliva na vaše počutje.

Znanje je moč: predavanja, delavnice in predstavitve

Znanje je ključna sestavina zdravega načina življenja. Ali vas zanimajo prehrana, telesna pripravljenost, duševno zdravje ali okoljska trajnost? Odgovore boste zagotovo našli na sejmu. Pripravili smo vrsto poučnih predavanj, privlačnih delavnic in zanimivih predstavitev o aktualnih temah zdravja in dobrega počutja.

Spremljevalni program si lahko ogledate TUKAJ.

Ena vstopnica = dve prireditvi

Za tiste, ki vas zanimajo eksotični ljubljenčki, bo vzporedno s sejmom Narava-zdravje potekala 29. BIOEXO razstava eksotičnih živali. Društvo BIOEXO želi z razstavo približati eksotične živali, pomagati odpraviti strah in predsodke o njih ter širiti dobro voljo.

CENEJE NA SEJEM! Izognite se gneči na blagajni in si zagotovite cenejšo vstopnico prek spleta .

. S spletno vstopnico imate tudi brezplačen prevoz z avtobusom LPP na razstavišče in nazaj.

S krvodajalsko izkaznico Rdečega križa Slovenije imate brezplačen vstop na sejem.

Preverite še druge ugodnosti na spletni strani sejma. Odpiralni čas: četrtek, 19., in petek, 20. oktober 2023: 10.00–19.00

sobota, 21. oktober 2023: 9.00–18.00 Več o sejmu!

