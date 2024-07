V Živalskem vrtu Ljubljana se je v 50. letu poslovila najstarejša prebivalka, šimpanzinja Mojca. Pred dvema tednoma so pri njej opazili nenadno oslabelost. Do poslabšanja splošnega stanja šimpanzinje so privedle težave s srcem, zato so jo 27. junija evtanazirali, so sporočili iz Živalskega vrta Ljubljana.

"Mojca je bila nepozabno, očarljivo bitje z močnim značajem in karizmo. Veselili smo se vsakega obiska in veterinarskega pregleda, predvsem kadar je bila zdrava. Vedno nas je presenetila s svojo bistrostjo in nagajivostjo ter nam polepšala dan. Pogrešali jo bomo," je dejal vodja veterinarske službe Pavel Kvapil, ki je s svojo ekipo skrbel za Mojčino zdravje. Mojca je bila mama šestim ter babica štirim šimpanzom.

Večina šimpanzov v živalskih vrtovih živi do 40. leta ali nekaj let več, pri čemer samice dosežejo višjo starost kot samci. Šimpanzi lahko toliko let živijo tudi v naravnem okolju. Mojca je pripadala podvrsti zahodni šimpanz, ki je na rdečem seznamu Svetovne zveze za varstvo narave kritično ogrožena podvrsta. V naravnem okolju jih je le še med 18 tisoč in 65 tisoč, so navedli v živalskem vrtu.

Najstarejša postala slonica

Živalski vrt Ljubljana je član Evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev. V okviru te zveze deluje svetovalna skupina za človeku podobne opice, med drugim vodijo rodovno knjigo za šimpanze. Člani zveze gojijo okoli 250 predstavnikov podvrste zahodni šimpanz. Cilj je povečati populacijo na 500 osebkov in s tem zagotoviti zdravo populacijo v živalskih vrtovih, če bi nastala potreba po vračanju šimpanzov v naravno okolje.

Najstarejše živali v ljubljanskem živalskem vrtu so sicer med drugim še slonica Ganga, ki je stara 49 let, 40-letni samec rožnatega pelikana, 37-letna zlatolična gibona Liling in Liping ter prav toliko stari šimpanz Boris, 26-letni navadni vari in 22-letni kalifornijski morski lev Kalle.