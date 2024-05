Obiskovalci živalskega vrta ogorčeni: namesto pand v kletki pobarvani psi #video

V živalskem vrtu Taizhou v provinci Jiangsu so pse pasme chowchow pobarvali na črno-belo in jih predstavili kot pande. Dejanje je med obiskovalci sprožilo ogorčenje.

Živalski vrt Taizhou v provinci Jiangsu je prejšnji teden odprl svojo najnovejšo atrakcijo s pandami, za katere se je izkazalo, da so psi, ki so jih pobarvali oskrbniki živalskih vrtov.

Taizhou Zoo in Jiangsu Province dyed two chow chow puppies black and white and promoted them as so-called “panda dogs.” pic.twitter.com/Jo7q1dBzZJ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 5, 2024

Chow chow je pasma psa, ki izvira iz severne Kitajske. Po poročanju več medijev je osebje živalskega vrta psom postriglo grivo, jih pobarvalo na črno-belo, da bi jih izdali za pande, kitajsko nacionalno žival. Na razstavi, ki so jo odprli 1. maja, so bili pobarvani psi na ogled vsak dan med 8. in 17. uro, kamor so se zgrinjale trume obiskovalcev. Ogledi so se vrstili vse dokler se ni začela širiti vest o prevari živalskega vrta.

Obtoženi so bili zavajanja in mučenja živali

Živalski vrt je bil obtožen zavajanja svojih strank in mučenja živali. Po poročilu Daily Maila je kozmetičarka za hišne ljubljenčke dejala, da so barve lahko varne za pse, če v njih ni nobenih kemikalij. Svojo odločitev o namestitvi poslikanih psov v ogrado s pandami je branil tudi živalski vrt. "V živalskem vrtu ni medvedov pand in to je bil edini način," je po poročilu MoneyControl dejal tiskovni predstavnik živalskega vrta, potezo pa branil z besedami, da si ljudje tudi barvajo lase. "Ljudje si tudi barvajo lase. Naravna barva se lahko uporablja za pse, če imajo dolgo dlako," je povedal.

To sicer ni prvič, da je bil živalski vrt na Kitajskem obtožen takšne goljufije. Avgusta 2023 je bil živalski vrt Hangzhou na vzhodu Kitajske prav tako obtožen, da je v svoji medvedji ogradi oblekel moškega v kostum medveda, ker ni bilo pravega.