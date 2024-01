Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Charlotte Casiraghi in Dimitri Rassan maja lani v Cannesu

Charlotte Casiraghi in Dimitri Rassan maja lani v Cannesu Foto: Guliverimage

Po slabih petih letih je konec zakona Charlotte Casiraghi in Dimitrija Rassama, poroča francoski tabloid Voici. 37-letna hči monaške princese Caroline in vnukinja kneginje Grace Kelly naj bi filmskega producenta zapustila po hudem prepiru, njun zakon pa je že v preteklosti večkrat škripal, ker imata oba zelo natrpane urnike in premalo časa preživljata drug z drugim, še poroča Voici.

Charlotte in Dimitri sta se zaročila marca 2018, oktobra istega leta se je rodil njun sin Balthazar, junija 2019 pa sta se poročila. Charlotte ima iz prejšnjega razmerja sina Raphaela, Dimitri pa iz prejšnjega zakona hči Daryo.

Oglejte si še: