Primož Roglič ostal brez pomočnika, Norvežan, ki je včeraj omedlel, pa je na štartu

Dirka po Franciji, 17. etapa v živo:

Foto: zajem zaslona

Štart: 17. etapa 112. Dirke po Franciji se bo v Bollenu z zaprto vožnjo začela ob 13.35, ob 13.50 naj bi kolesarji dosegli kilometer nič in šlo bo zares.

Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva! Današnje spremljanje etape Toura lahko začnemo z dvema dobrima novicama. Norveški kolesar Tobias Johannessen, ki se je zgrudil v cilju včerajšnje etape na Mont Ventouxu in pristal v bolnišnici, bo danes lahko štartal. V bolnišnici v Avignonu so opravili "ultrazvok, rentgen, krvne preiskave in EKG, ki pa niso pokazali nobenih nepravilnosti," so sporočili iz njegove ekipe Uno-X Mobility.

Druga vest je prišla iz tabora Red Bull - BORE - hansgrohe. Zjutraj so sporočili, da je s Tourom predčasno zaključil njihov nizozemski kolesar Danny van Poppel, z naglim odhodom domov pa je sprožil veselje. Njegova žena Stephanie je namreč povila hčerko Bobbie in Danny je sotekmovalce tako zapustil zaradi veselega dogodka ob čestitkah in dobrih željah. "Fantje, zapuščam Tour de France, ampak zaradi dobre novice. Pred nekaj urami sem postal oče in ja, veselim se odhoda domov. Obenem pa mi je žal, da zapuščam ekipo, saj smo bili dobro na poti. Se vidimo kmalu," je sporočil v poslovilnem videu.