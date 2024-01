"Moj zakon je razpadel, ker je bil moj mož mlajši in si je želel otroka, jaz pa nisem hotela biti stara mama," je 51-letna Sofia Vergara v pogovoru za El Pais pojasnila ločitev od 47-letnega Joeja Manganiella, s katerim sta bila poročena sedem let.

"To ne bi bilo pošteno do otroka," je dejala, ob tem pa poudarila, da spoštuje tiste, ki se v zrelih letih odločijo za naraščaj, a da to preprosto ni zanjo.

Z igralcem Joejem Manganiellom sta lansko poletje sporočila, da sta se po sedmih letih zakona razšla. Foto: Guliverimage

"Pri 19 letih sem rodila sina, ki ima zdaj 32 let. Pripravljena sem na to, da bom babica, ne pa mama," je še izjavila, "bližam se menopavzi, to je pač naravno. In ko bo moj sin postal oče, bom popestovala njegovega otroka, nato pa mu ga vrnila in nadaljevala svoje življenje."

