Supermanekenka na rdeči preprogi, njen bivši pa na golfu

Sveže upokojeni igralec ameriškega nogometa Tom Brady, ki je v karieri igral za ekipi Patriotsov in Buccaneersov, se letos ni udeležil dogodka Met Gala v New Yorku, ki se ga je z nekdanjo ženo Gisele Bündchen sicer redno udeleževal, predvsem v preteklem desetletju. Namesto veličastnega dogodka, sprehoda po rdeči preprogi ter oblačil, narejenih za znane osebnosti, se je Brady odločil ostati v klubu Riviera Country Club v Los Angelesu in s prijatelji vadil golf udarce.

Foto: Profimedia

Gisele na rdeči preprogi zasijala v beli obleki

Brady, ki se prireditve ni udeležil prvič po nekaj letih, je bil med igro golfa videti popolnoma osredotočen na udarce in izboljšanje svoje igre. Njegova nekdanja žena Gisele pa se je v ponedeljek v New Yorku tokrat sama sprehodila po rdeči preprogi brez spremljevalca in ni bilo videti, da bi jo odsotnost Bradyja, s katerim sta se ločila lani, preveč motila.

Foto: Guliverimage

Po rdeči preprogi se je brazilska supermanekenka sprehodila v elegantni beli obleki, ki je spominjala na angelska krila in peresa. Med letoma 2010 in 2019 sta se z Bradyjem oba skupaj pogosto udeleževala dogodka Met Gala in skoraj vsakič požela veliko odobravanja zaradi svojega elegantnega videza in izbora oblek.

Tako so se za letošnji dogodek Met Gala oblekli še nekateri drugi zvezdniki:

Pevka, fotomodel in oblikovalka Rihanna s partnerjem, raperjem ASAP Rockyjem

Foto: Guliverimage

Raper Lil Nas X

Avstralska manekenka Miranda Kerr

Kolumbijski pevec Maluma

Glasbenik Finneas O'Connell s sestro, pevko Billie Eilish

Legendarna teniška igralka Serena Williams, ki je na dogodku razkrila, da se bo razveselila drugega otroka