Brady velja za najboljšega podajalca v zgodovini NFL. V dresu New England Patriots je kar šestkrat osvojil naslov prvaka oziroma super bowl, enkrat pa z ekipo Tampa Bay Buccaneers. Petkrat je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) super bowla, trikrat pa je bil MVP celotne sezone v ligi NFL.

Brady je februarja lani že napovedal slovo od aktivne kariere, a se je po 40 dneh premislil.

"Odhajam v pokoj za vedno," je v video nagovoru na svojem Twitterju in Instagramu dejal Brady.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

"Tokrat ne bom dolgovezil"

"Vem, da je bila nazadnje moja upokojitev velika stvar. Tokrat ne bom dolgovezil. Dobiš zgolj en zelo čustven esej ob upokojitvi, sam sem svojega uporabil lani," je na prvo upokojitev spomnil 45-letnik iz San Matea v Kaliforniji.

V karieri je postavil številne mejnike na mestu podajalca. Foto: Reuters

"Rad bi se zahvalil vsem, ki so mi na poti pomagali in mi stali ob strani. Hvala družini, prijateljem, soigralcem in tekmecem, res bi lahko našteval v nedogled. Hvala vsem, ki ste mi omogočili, da živim svoje sanje. Ničesar na tej poti ne bi spremenil," je še dodal sedemkratni prvak lige NFL.

For all the rings.

For all the touchdowns.

For all the memories.



Thank you for everything, @TomBrady. ❤️ pic.twitter.com/Ixy3VeymIP — NFL (@NFL) February 1, 2023

Številni mejniki

V karieri je postavil številne mejnike na mestu podajalca. Še vedno ima več naslovov v NFL kot vse ekipe, ki so kdaj koli igrale v najmočnejši ligi ameriškega nogometa. Največ jih imata prav New England (6) in Pittsburgh Steelers (6).

Kariero je končal s 7753 uspešno zaključenimi podajami v 12.050 poskusih. Vrgel je za 649 touchdownov, le 212 podaj pa so mu tekmečeve obrambne linije prestregle. Skupaj je zbral 89.214 jardov s podajami.

V NFL je odigral 335 tekem, 333 od teh jih je tudi začel. Njegove ekipe so se kar 251-krat podpisale pod zmago, le 82-krat je zelenico zapustil poražen.

V končnici je zadnjega od 13 porazov zabeležil v prvem krogu letošnje končnice, ko je Tampo ugnala ekipa Dallas Cowboys. Pred tem je v končnici Brady s svojimi moštvi dobil 35 od 48 tekem.