Kansas City in Philadelphia za naslov v ligi NFL

Kansas City Chiefs in Philadelphia Eagles se bodo udarili za naslov v ligi NFL ameriškega nogometa. Nastop na 57. super bowlu so si Chiefs zagotovili po tesni zmagi proti Cincinnati Bengals, Eagles pa so zanesljivo premagali San Francisco 49ers. Zadnji dvoboj sezone NFL bo na sporedu v noči z 12. na 13. februar v Glendalu v Arizoni.

Philadelphia je v finalu konference NFC izkoristila težave s poškodbami v vrstah San Francisca in slavila z 31:7, medtem ko je dvoboj za naslov v konferenci AFC med Chiefs in Bengals odločil zadetek iz polja vsega tri sekunde pred iztekom rednega dela.

V finalu se bosta tako pomerila v tej sezoni bržčas najboljša podajalca in kandidata za MVP, Patrick Mahomes v dresu Chiefs in Jalen Hurts pri Eagles. Glavni trener Kansasa Andy Reid pa bo skušal skovati taktiko proti ekipi, ki jo je vodil 14 sezon.

"Tam sem preživel ogromno lepih let. Vesel sem zanje, za mesto. V zaledju imajo strastno podporo navijačev, ki obožujejo nogomet. Komaj čakam dvoboj, zagotovo bo to sijajen super bowl," je dejal 64-letni Reid.

Njegovo moštvo si je nastop na petem super bowlu v zgodovini in tretjem v zadnjih štirih letih zagotovilo po zadetku Harrisona Butkerja iz polja z okoli 45 jardov.

Odločilna je bila predvsem kazen 15 jardov zaradi grobosti pri posredovanju Josepha Ossaija ob teku Mahomesa. Chiefs so tako dodobra izkoristili posest v zadnjih 30 sekundah, Butker pa je po omenjeni kazni ohranil mirnost in stadion v Kansas Cityju dvignil na noge.

Mahomes, ki se od polfinalnega dvoboja konference AFC muči s poškodbo gležnja, je v ključnih trenutkih dobro vodil svoje moštvo in na koncu zbral 326 jardov.

"Na neki točki dvoboja enostavno moraš za vsako ceno tvegati. Vedel sem, da bom nekako že prišel do potrebnih jardov," je po dvoboju dejal 27-letni Mahomes.

V drugi četrtini je podal za touchdown Travisa Kelceja, v tretji za novih šest točk Marqueza Valdes-Scantlinga, Butker pa je bil uspešen pri vseh treh strelih iz polja.

Pri Bengals je podajalec Joe Burrow v tretji četrtini podal za touchdown Treja Higginsa, ob doseženih 270 jardih pa so mu dve podaji prestregli. S tekom je touchdown za izenačenje na 20:20 na začetku zadnjega dela igre dosegel Samaje Perine.

Eagles bodo četrtič nastopili v finalu NFL, nazadnje so leta 2018 za edini naslov v zgodovini premagali New England Patriots.

Pri San Franciscu se je že ob prvem poskusu poškodoval podajalec Brock Purdy. Nato so 49ers v tretji četrtini ostali še brez njegove rezerve Josha Johnsona.

Nekaj upanja je San Franciscu vlil touchdown po teku Christiana McCaffreyja, a so Eagles že do polčasa predvsem po zaslugi igre po tleh prišli do vodstva z 21:7.

V drugem delu so proti načetim 49ers igralci Philadelphie le še dokončali delo prek uspešnega teka podajalca Hurtsa za 28:7 ob koncu tretje četrtine. Skupaj so Eagles s tekom dosegli 148 jardov.

"O tem smo tako jaz kot moji varovanci in drugi v ekipi sanjali vse življenje. Precej sladko je, ker je to uspelo kopici med seboj zelo povezanih ljudi, ki drug drugega obožujejo in bi za posameznika storili vse," je dejal 41-letni trener Eagles Nick Sirianni.

Obe ekipi sta redni del sezone sklenili z razmerjem zmag in porazov 14-3, v končnici pa dobili še po dva obračuna.

Chiefs so pred tem v polfinalu konference AFC ugnali Jacksonville Jaguars s 27:20, Philadelphia pa je bila za nastop v finalu konference NFC z 38:7 boljša od New York Giants.

