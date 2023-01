Znani vsi pari končnice v ligi NFL

Po zadnjem, 18. tednu rednega dela v ligi ameriškega nogometa NFL je znanih vseh 14 ekip, ki se bodo borile za nastop na 57. super bowlu. Najboljši ekipi po rednem delu sezone sta Kansas City Chiefs v konferenci AFC in Philadelphia Eagles v konferenci NFC. Obe ekipi sta zabeležili po 14 zmag in tri poraze, prvi teden končnice pa bosta počivali.

Philadelphia je bila večino druge polovice sezone sama na vrhu lige z zgolj enim porazom, a je po poškodbi podajalca Jalena Hurtsa izgubila tekmi 16. in 17. tedna. Po vrnitvi Hurtsa ji je uspelo zagotoviti prvo mesto v konferenci NFC, kar bo tudi Hurtsu omogočilo dodaten teden počitka.

Kansas City Chiefs s Patrickom Mahomesom na čelu so na koncu osvojili prvo mesto v konferenci AFC, a do tega jim je nekoliko pomagalo tudi dejstvo, da Buffalo Bills (13-3) niso odigrali vseh 17 tekem.

Tekma Buffala proti Cincinnati Bengals (12-4) je bila prejšnji teden zaradi zastoja srca igralca Buffala Damarja Hamlina po sedmih minutah igre prekinjena, vodstvo lige NFL pa je kasneje razveljavilo izid, tako da sta obe vpleteni ekipi ostali z le 16 tekmami.

Če bi Buffalo zmagal proti Cincinnatiju, bi lahko zadnji teden še prehitel Kansas City na vrhu lestvice. Prav zaradi tega primera pa je vodstvo lige tudi nekoliko prilagodilo pravila, zaradi česar bo morebitna tekma med Kansas Cityjem in Buffalom v nadaljevanju končnice na nevtralnem igrišču.

V prvem krogu končnice se bo Buffalo pomeril s sedmim nosilcem in tekmecem v diviziji AFC vzhod Miami Dolphins (9-8), ki se je v končnico uvrstil z zmago zadnji teden nad New York Jets. Pomagalo mu je tudi dejstvo, da je Buffalo prav tako zadnji teden premagal New England Patriots (8-9).

Zadnji teden so si mesto v končnici v konferenci AFC zagotovili še Jacksonville Jaguars (9-8), ki so z 20:16 premagali neposredne tekmece za mesto v končnici Tennessee Titans (7-10). Jacksonville se bo prihodnji konec tedna kot četrti nosilec pomeril s petimi nosilci Los Angeles Chargers (10-7).

Preostali dvoboj v tej konferenci pa bo med tretjim nosilcem Cincinnatijem in šestim nosilcem Baltimore Ravens (10-7).

Tako kot Kansas City Chiefs bo v konferenci NFC Philadelphia prvi teden končnice počivala. Pomerili pa se bodo drugi nosilci divizije in najboljši v diviziji NFC zahod San Francisco 49ers (13-4) s sedmopostavljenimi Seattle Seahwaks (9-8), ki so si mesto v končnici zagotovili zadnji teden rednega dela.

Seattle je ob zmagi po podaljšku proti že odpisanim prvakom Los Angeles Rams (5-12) z 19:16 čakal še na razplet zadnjega dvoboja večera med Green Bay Packers (8-9) in Detroit Lions (9-8). Packers s podajalcem Aaronom Rodgersom so potrebovali zmago. Vseeno pa so nato doma izgubili proti že pred dvobojem odpisanim Lions s 16:20.

V NFC bo naslednji konec tedna še dvoboj tretjih in šestih nosilcev Minnesota Vikings (13-4) in New York Giants (9-7-1) ter četrtih nosilcev Tampa Bay Buccaneers (8-9) s podajalcem Tomom Bradyjem na čelu in petih nosilcev Dallas Cowboys (12-5).

Minnesota je bila najboljša v diviziji NFC sever in je nekaj časa dihala za ovratnik Philadelphii. Prav nasprotno pa je imela Tampa Bay ogromno sreče, da se je z legendarnim Bradyjem sploh uvrstila v končnico, saj je večino sezone igrala slabo. Rešilo jo je le to, da je bila celotna divizija NFC jug izjemno slaba, tako da je Tampa na koncu v rednem delu osvojila prvo mesto.

Končnica se bo začela že konec tedna, divizijska polfinala v konferencah AFC in NFC bosta na sporedu 21. in 22. januarja, konferenčna finala teden dni kasneje, 57. super bowl pa bo v Arizoni v noči z 12. na 13. februar.