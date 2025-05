Carolina si na Floridi rešuje kožo

V hokejski ligi NHL bo ponoči odigrana tretja tekma finalne serije vzhodne konference med Carolina Hurricanes in Florida Panthers. Panterji vodijo z 2:0 v zmagah, dobili so obe tekmi v Raleighu, zdaj pa lahko doma zaključijo posel in s Carolino na naslednjih dveh tekmah pometejo. A Hurricanes se zagotovo ne bodo predali brez boja, v gosteh si bodo poskušali rešiti kožo ali pa jo kar najdražje prodati.