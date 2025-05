V boju za najbolj iskano hokejsko klubsko lovoriko na svetu so ostala le še štiri moštva. Še pred velikim finalom severnoameriške lige v hokeju pa je jasno, da Stanleyjev pokal, ta sveti gral lige NHL, tudi letos ne bo šel v Rusijo zaradi sankcij, povezanih z agresijo na Ukrajino.

Namestnik komisarja lige NHL Bill Daly je za ruski medij RIA Novosti povedal, da zmagovalci Stanleyjevega pokala leta 2025 ne bodo smeli prinesti pokala v Rusijo. Vsaka od štirih ekip, ki so ostale v boju za pokal, vključuje vsaj enega igralca iz Rusije.

Branilci naslova Florida Panthers ter Carolina Hurricanes, Dallas Stars in Edmonton Oilers se potegujejo za naslov najboljše ekipe lige NHL. Panthers in Hurricanes se bodo udarili v polfinalu vzhodne konference, Stars in Oilers pa se bodo pomerili v polfinalu zahoda. V veliki finale bosta napredovali ekipi, ki bosta dosegli štiri zmage.

Že zdaj je mogoče napovedati, da bo vsaj en igralec iz Rusije zmagal na turnirju ter bo kot član zmagovite ekipe osvojil naslov.

Največ Rusov iz teh klubov, štirje, igrajo pri orkanih iz Severne Karoline, po dva igrata pri panterjih iz Miamija in teksaških zvezdah ter eden pri kanadskih naftarjih.

V skladu s tradicijo smejo člani prvakov lovoriko začasno prinesti nazaj v svojo domovino izven sezone. A to nenapisano pravilo ne velja za ruske hokejiste vse od agresije te države nad Ukrajino leta 2022.

"Ne, na tem področju se ni nič spremenilo: Stanleyjev pokal ne bo šel v Rusijo," je dejal Daley.

Niz uspehov ruskih hokejistov v Stanleyjevem pokalu traja sicer neprekinjeno od leta 2016.

Kljub sankcijam proti Rusiji pa v ligi v NHL še vedno igra lepo število ruskih igralcev. Trenutno jih je 66, kaže spletna stran worldpopulationreview.com.

Največ igralcev v elitni severnoameriški ligi je Kanadčanov - 434 -, čeprav ima le sedem od 32 ekip svoj sedež v Kanadi, nato sledijo hokejisti iz ZDA (288) in Švedske (101).

Svojega hokejista onstran Atlantika ima tudi Slovenija po zaslugi Anžeta Kopitarja. Kopitar se je z ekipo Los Angeles Kings prebil v končnico, a je kralje v prvem krogu izločil Edmonton.

