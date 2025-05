Znan bo še zadnji polfinalist

V noči na ponedeljek bo znan še zadnji polfinalist lige NHL. Na zahodu se bosta v konferenčnem finalu udarila Edmonton in Dallas, na vzhodu pa Carolina čaka boljšega iz dvoboja med Torontom in Florido, ki se je zavlekel vse do sedme tekme. Ta bo ob 1.30 po slovenskem času v Scotibank Areni.