Zaostajali z 0:2, a lahko napredujejo v finale s 4:2

Florida Panthers imajo prvo priložnost, da zaključijo polfinalno serijo vzhodne konference lige NHL. Prvi dve tekmi so dobili Toronto Maple Leafs, zadnje tri pa ekipa s Floride, ki v noči na soboto gosti morda že odločilno šesto tekmo. Na prejšnji tekmi so Panthers zmagali s kar 6:1 in si še dodatno okrepili samozavest.