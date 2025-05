Izločili Kopitarja, zdaj lahko postanejo prvi finalisti

Na polfinalu vzhodne konference med Florida Panthers in Toronto Maple Leafs je na prvih štirih tekmah vedno zmagala domača ekipa. Peto v noči na četrtek igrajo v Ontariu. Dvoboj je za zdaj zelo izenačen, saj so se tri tekme končala z le golom razlike (ena od teh po podaljšku), samo prejšnja z dvema (z 2:0 je zmagala Florida).

Edmonton Oilers, ki so v prvem krogu končnice izločili Anžeta Kopitarja in Los Angeles Kings, proti Vegas Golden Knights vodijo s 3:1 v zmagah. Kanadčani so v res izvrstni formi, saj so na zadnjih osmih tekmah izgubili samo enkrat, pa še to s 3:4. Peta tekma te polfinalne serije zahodne konference se sicer igra v Las Vegasu.

Adam Foote bo vodil Vancouver Canucks

Adam Foote, ki je 19 sezon igral v ligi NHL, je postal novi glavni trener moštva Vancouver Canucks. Triinpetdesetletnik je v zadnjih treh sezonah deloval kot pomočnik trenerja v tem kanadskem klubu. Foote je na trenerskem stolčku nasledil Ricka Toccheta, ki je z mesta glavnega trenerja odstopil ob koncu aprila. "Adam je močan vodja, dober učitelj in oseba, ki ve, kaj je potrebno za izgradnjo odlične kulture in zmagovalnega odnosa. Njegove pretekle izkušnje na ledu so se lepo prenesle v trenerski slog, ki ustreza ciljem in viziji naše organizacije," je dejal generalni direktor Canucks Patrik Allvin.

Liga NHL, 14. maj, konferenčni polfinale: