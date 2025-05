Dallas lahko izkoristi domač led za pol poti do finala

Florida Panthers so preteklo noč v finalu vzhodne konference lige NHL proti Carolina Panthers povedli z 2:0 v zmagah. Zdaj lahko to v finalu zahodne konference uspe Dallas Stars. Ti gostijo tudi drugo tekmo proti Edmonton Oilersom, ki so v prvem krogu končnice izložili Anžeta Kopitarja in Los Angeles Kings. Začetek tekme ob 2.00 v soboto zjutraj. Prvo tekmo so Stars dobili s 6:3.