V sezoni 2025/26 NFL tudi na Irskem

Profesionalna liga ameriškega nogometa NFL bo v sezoni 2025/26 prvič gostovala tudi na Irskem. Za zdaj je znano, da bo tja potovala ekipa Pittsburgh Steelers, njen tekmec in tudi termin dvoboja pa bosta določena, ko bodo sestavili razpored tekem rednega dela, poroča dpa.

Tekma bo v Dublinu na Croke Parku, največji športni areni v državi.

Steelers so na Irskem že gostovali, leta 1997 so odigrali pripravljalno tekmo proti Chicago Bears.

"Tako liga NFL kot franšiza Steelers imata globoke korenine in zgodovino na Irskem in veselimo se gostovanja tam. Našo igro bomo prinesli številnim strastnim irskim oboževalcem in poudarili zavezanost lige NFL globalni rasti," je povedal izvršni podpredsednik lige NFL Peter O'Reilly.

Poleg Steelers imata na Irskem pravice do mednarodnega trženja tudi moštvi New York Jets in Jacksonville Jaguars.

Liga NFL je že napovedala šest mednarodnih tekem za prihajajočo sezono: v Nemčiji, Španiji, na Irskem in tri v Londonu.

Indianapolis Colts bodo gostili tekmo v Berlinu, medtem ko so Miami Dolphins izbrana ekipa za dogodek v Madridu. Jets, Jaguars in Cleveland Browns bodo gostili vsak po eno tekmo v Londonu.

Po poročanju medijev naj bi Los Angeles Chargers gostili tekmo v Braziliji, vendar tega NFL še ni potrdila.

Liga je ta teden tudi objavila, da so Los Angeles Rams izbrana ekipa za prvo tekmo rednega dela sezone v Avstraliji leta 2026. Tekma bo v Melbournu.

