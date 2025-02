NFL v poklicno ligo novega olimpijskega flag footballa

"Trdo delamo na oblikovanju poklicne lige za moške in ženske," je na novinarski konferenci v New Orleansu, ki je v prvi vrsti namenjena letošnjemu super bowlu, povedal prvi mož NFL Roger Goodell.

Prav flag football igra vse pomembnejšo vlogo v ZDA, liga NFL pa to različico športa vidi tudi kot pomemben člen popularizacije svojega športa.

Goodell še ni določil časovnega okvira, ko naj bi nova liga nastala. Ampak v NFL so prepričani, da je ta korak nujen, saj se šport hitro razvija. Po podatkih NFL naj bi se v 100 državah kar 20 milijonov ljudi ukvarjalo s tem športom.

Šport se igra tudi v Sloveniji, kjer je lani v ligi nastopilo sedem ekip, naslov pa so osvojili Velenje Black Miners in Kranjski jazbeci so končno dobili enakovrednega tekmeca. Kranjčani so se v rednem delu veselili dveh zmag, v finalu pa so bili boljši Velenjčani.