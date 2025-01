Washington Commanders v konferenčnem polfinalu šokirali Detroit Lions

Onstran Atlantika je vse v znamenju tekem končnice najvišje kakovostne ravni poklicne lige NFL ameriškega nogometa . Novinec Jayden Daniels je danes ponoči popeljal Washington Commanders do zmage s 45:31 nad prvouvrščenimi Detroit Lions, ki so vpisali šokanten poraz v polfinalu končnice.

Levi so bili ena najmočnejših ekip redne sezone, njihov dinamični napad jih je popeljal do izkupička 15:2 v zmagah in porazih, kar je mnoge spodbudilo k prepričanju, da so pripravljeni osvojiti prvi super bowl v zgodovini franšize, zadnje dejanje v sezoni lige NFL.

Toda njihove šampionske sanje so se na spektakularen način razblinile po vrsti napak, vključno s petimi prestreženimi žogami, ki so Washingtonu omogočile, da je zgradil neustavljiv napad v razburljivi tekmi.

Commanders, ki so sezono končali z razmerjem zmag in porazov 12:5, se bodo naslednji teden na gostovanju pomerili z Los Angeles Rams ali Philadelphia Eagles na tekmi konferenčnega finala prvenstva NFC oziroma v boju za letošnji super bowl 9. februarja na stadionu Caesars Superdome v New Orleansu v Louisiani.

Na drugi sobotni tekmi konferenčnega polfinala končnice lige NFL je Travis Kelce dosegel touchdown in pomagal doseči še enega, medtem ko so Kansas City Chiefs ostali trdno na poti, ki jih pelje v veliki finale z zmago nad Houston Texans s 23:14.

Zvezdnik Chiefs, ki ga je na tribunah bodrilo slavno dekle, superzvezdnica popa Taylor Swift, je pripravil pričakovano predstavo v tandemu s podajalcem Patrickom Mahomesom, zvezdniški par pa je predstavljal nerešljivo uganko za sicer žilavo zasedbo Teksašanov.

Zmaga v divizijskem krogu na stadionu Arrowhead pomeni, da Kansas City pred super bowlom čaka še odločilno dejanje konference AFC še sedmo zaporedno sezono, na katerem bodo gostili Baltimore Ravens ali Buffalo Bills.

Sobotna zmaga je pomenila tudi mejnik, in sicer 300. zmago v karieri za glavnega trenerja Chiefsov Andyja Reida - šele četrtega glavnega trenerja v zgodovini lige NFL, ki je dosegel ta mejnik.

Chiefs, ki so lani z zmago nad San Franciscom osvojili super bowl drugo leto po vrsti, si prizadevajo postati prva ekipa v zgodovini, ki bi osvojila trofejo Vincea Lombardija tri leta zapovrstjo.