Hamlina odpustili iz bolnišnice v Cincinnatiju

"Veseli smo, da lahko sporočimo, da je Damar Hamlin zapustil našo bolnišnico. Vrnil se je v Buffalo, kjer bo potekala naslednja stopnja zdravljenja," so danes sporočili iz bolnišnice UC Medical Center v Cincinnatiju.

Headed home to Buffalo today with a lot of love on my heart. 🫶🏾



Watching the world come together around me on Sunday was truly an amazing feeling.



The same love you all have shown me is the same love that I plan to put back into the world n more.



Bigger than football! 🫶🏾