Sredi tekme se je zgrudil in je v kritičnem stanju #video

Damar Hamlin se je zgrudil v prvi četrtini tekme proti Cincinnati Bengals in je po pisanju ameriških medijev v kritičnem stanju. V deveti minuti tekme sta silovito trčila Damar Hamlin in igralec Cincinnati Bengals Tee Higgins. Hamlin je po trku hitro vstal, naredil dva koraka in se nato zgrudil.

Zdravstvena ekipa ga je na igrišču oskrbovala deset minut, medtem ko so bili igralci obeh ekip vidno pretreseni. Zbrali so se v krogu in molili zanj. Hamlina so pozneje prepeljali v bolnišnico v Cincinnatiju. Tudi med gledalci je zavladala popolna tišina, ob odhodu reševalnega vozila pa so mlademu športniku zaploskali in mu na ta način zaželeli srečo.

Igralci obeh ekip so pokleknili in molili za zdravje 24-letnika. Foto: Reuters

Niti razmišljali niso o nadaljevanju tekme

Tekmo so po tem neljubem dogodku, razumljivo, prekinili. Troy Vincent, izvršni podpredsednik nogometnih lig, je dejal, da nihče sploh ni razmišljal od nadaljevanju tekme. "Nihče od trenerjev ni razmišljal o nadaljevanju tekme. Tudi igralci niso razmišljali o tem. Kako bi sploh lahko nadaljevali tekmo, ko smo bili priča tako dramatičnemu prizoru," je povedal Vincent.

Združenje igralcev lige NFL je v izjavi za javnost sporočilo, da so v stiku z igralci obeh ekip. In edina stvar, ki je zdaj pomembna, je Damarjevo zdravje in počutje.

Za zdaj novih informacij iz bolnišnice v Cincinnatiju ni, prav tako pa ni jasno, kdaj bodo dvoboj med Bills in Bengals odigrali do konca. Obe ekipi sta si sicer že pred dvobojem predzadnjega kroga rednega dela zagotovili nastop v končnici.

Zadnji teden rednega dela sezone v NFL bo na vrsti v nedeljo, začetek končnice pa teden dni kasneje.