Deset dni po brutalnem naletu in srčnem zastoju že doma

Damarja Hamlina so pred odpustom iz bolnišnice v celoti pregledali, tudi nevrološko, v bolnišnici v Buffalu v ameriški zvezdni državi New York, potem ko so ga dan prej tja prepeljali iz Cincinnatija. "Dokončali smo vrsto testov in ocen in po posvetovanju z zdravniki ekipe smo prepričani, da lahko Damarja varno odpustimo in da lahko nadaljuje rehabilitacijo doma," je dejal zdravnik Jamie Nadler, ki je skrbel za Hamlina, ko je bil na oddelku za intenzivno nego.

Foto: Guliverimage Štiriindvajsetletni Hamlin je bil v kritičnem stanju od drugega januarja, ko se je zgrudil med tekmo ekipe Bills z Bengals v Cincinnatiju, zaradi česar so morali igro prekiniti. Dobil je tako močan nalet v prsni koš, napesredno v srce. Šlo je za grozljive prizore, ko je zdravniško osebje ekipe oživljalo Hamlina na igrišču, preden so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

Hamlin je od hospitalizacije vztrajno napredoval, prejšnjo sredo je prišel k zavesti in v petek prek video klica nagovoril soigralce.

Foto: Reuters V ponedeljek so ga odpustili iz kliničnega centra Univerze v Cincinnatiju in ga sprejeli v bolnišnico v Buffalu, Hamlin pa se je prek Twitterja zahvalil medicinskemu osebju v Cincinnatiju in izrazil hvaležnost za vso podporo in sporočila spodbude, ki jih je prejel.

"Ljubezen, ki ste mi jo izkazali vsi, je ista ljubezen, ki jo nameravam še več dati nazaj v svet," je tvitnil v ponedeljek.

Timothy Pritts, zdravnik iz Cincinnatija, je dejal, da je Hamlin v nedeljo iz svoje bolniške sobe spremljal zmago Bills nad New England Patriots s 35:23 in se navdušeno odzval, ko je soigralec Nyheim Hines vrnil začetni udarec s 96 jardov za touchdown.