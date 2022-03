Ni še konec: Tom Brady se vrača!

"Če nisi stoodstotno predan, ti ne bo uspelo. In uspeh je tisto, kar imam v naši igri najraje. To pa pomeni fizični, psihični in čustveni izziv. To težko zapišem, a takole gre: te tekmovalne predanosti ne bom imel več. Užival sem v svoji NFL-karieri, zdaj pa je čas, da svojo energijo in čas usmerim k drugim stvarem," je Tom Brady v začetku februarja naznanil, da po 22 sezonah v ligi NFL končuje bogato kariero.

A le dober mesec po odločitvi o koncu kariere si je 44-letni podajalec premislil. V nedeljo je na družbenem omrežju Twitter napovedal vrnitev, saj svojega dela še ni povsem opravil: "V zadnjih dveh mesecih sem spoznal, da je moje mesto še vedno na igrišču, in ne na tribuni. Ta čas bo prišel. A trenutno še ni. Rad imam sotekmovalce in ljubim svojo družino, ki me podpira. Oni mi omogočajo vse to. Vračam se za svojo 23. sezono v Tampi. Nedokončano delo."

