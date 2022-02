Res je konec: največji vseh časov pospravil kopačke

"Če nisi stoodstotno predan, ti ne bo uspelo. In uspeh je tisto, kar imam v naši igri najraje. To pa pomeni fizični, psihični in čustveni izziv," je sporočilu za javnost zapisal Tom Brady, ki po 22 sezonah v ligi NFL kopačke postavlja v kot. Dvajset sezon je igral za New Englans Patriots, zadnji dve pa za Tampa Bay Buccaneers. "To težko zapišem, a takole gre: te tekmovalne predanosti ne bom imel več. Užival sem v svoji NFL-karieri, zdaj pa je čas, da svojo energijo in čas usmerim k drugim stvarem." Sedemkrat je osvojil šampionski prstan, bil petkrat MVP Super Bowla in trikrat najbolj koristen igralec rednega dela sezone.

"Zadnji teden sem marsikaj podoživel in si postavil veliko vprašanj. Ponosen sem na vse doseženo. Moji soigralci, trenerji, tekmeci in navijači si me zaslužijo stoodstotnega. A zdaj je najbolje, da igrišče prepustim naslednji generaciji predanih športnikov," je v nadaljevanju zapisal Brady. Sledi še sedem strani zahval soigralcem, trenerjev in lastniku Tampe Bay Buccaneers, pa družini in navijačem. Ni pa omenil ne Roberta Krafta, ne soigralcev, ne trenerja Billa Belichicka iz New Englans Patriots, kjer je preživel 20 let in z njimi osvojil šest prstanov.

"Danes razmišljam o vseh izjemnih igralcih in trenerjih, s katerimi in proti katerim sem igral. Konkurenca je bila močna in številna. Tako kot sem si vedno želel. A prijateljstva in odnosi so enako močni. Spomine bom cenil, hranil in se jih pogosto spominjal." Na prvem mestu bodo zdaj žena Gisele Bündchen in njegovi trije otroci.